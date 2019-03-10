جامعة الزقازيق: قوافل طبية وبيطرية مجانا لأهالى قرى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرك قافلتين طبيتين بيطرية وخدمية إحداهما لخدمة القرى الأكثر احتياجا لقطاع شمال الشرقية ومركزها قرية صان الحجر البحرية لخدمة القرية وتوابعها من العزب والقرى المجاورة يوم الأربعاء 13 من الشهر الجارى.

والثانية لخدمة قطاع جنوب الشرقية بإحدى قرى مركز بلبيس سيتم تحديدها بالتنسيق مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وذلك فى إطار الدور الرئيسى لجامعة الزقازيق للتواصل والخدمة المجتمعية يتم التنظيم، من خلال رعاية الشباب والنشاط الاجتماعى وقطاع شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، وكلتا القافلتين تقدمان خدمات الكشف الطبى البشرى والعلاج مجانا، ويصحب القافلة المستشفى البيطرى المتنقل للكشف وتقديم العلاج والتحصينات للثروة الحيوانية والداجنة مجانا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن القافلتين تقوم بتنفيذ وورش عمل فى مجالات الصناعات الريفية الصغيرة لتعليم الفتيات وربات البيوت كيفية تصنيع المخللات والمربات والمنظفات الصناعية والعطور وتقوم بتوفيرها لهم بسعر تكلفة الخامات، والتى لا تتجاوز 30% للسعر السوقى لتلك المنتجات.

وأوضح نور الدين أن القافلتين تقيمان ورش نشاط فنى يتم فيها تعليم الفتيات فنون الطباعة على القماش وتصنيع الإكسسوار الحريمى كما تقام على هامش القافلة مباراة لكرة القدم بين أحد فرق الجامعة ومنتخب القرى التى تنفذ بها القافلة.

ويعقد على هامش كل قافلة ندوة ثقافية يحاضر فيها أحد اساتذة كلية الحقوق تحت عنوان: "الثقافة القانونية".

تجدر الإشارة إلى أن تلك القافلتان تنفذ رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والإشراف العام للدكتور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعم بلا محدود لإنفاذ ونجاح مثل هذه الأنشطة لخدمة المجتمع.