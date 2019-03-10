تنفيذ 106 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت منطقة العمرانية وشارع مستشفى الصدر، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مسجلين خطر، وتنفيذ 106 أحكام قضائية، وسلاحين أبيض.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 8 أحكام قضائية، وتحرير 6 محاضر إشغال طريق، وضبط 2 خيال وجمال ، بالإضافة إلى إزالة، ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وشن ضباط شرطة المرافق حملة بمنطقة الطالبية، حيث تم إزالة ورفع عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.