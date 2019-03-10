تعرف على أبرز 5 رسائل للرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

كتب محمد عبد العظيم

حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة عيد الشهيد العديد من الرسائل المهمة، وفيما نشرت صفحة الرئيس السيسى بعض من هذه التصريحات، وجاءت التصريحات كالتالى:

1- لن نسمح بأن يكون هناك إهمال يصل إلى أن يتعاطى شخص مخدر فيؤدى ذلك إلى حادثة كالتالى حدثت فى السكة الحديد، لذا سيكون هناك تطبيق لفحص دقيق، ومن يثبت تعاطيه سيتم تعاطيه إنهاء خدمته فورا.





2- كل المدن لا يتم إنشاؤها من ميزانية الدولة، ولكن يتم استغلال الاراضى بتجهيزها وتجهيز طرق وطرحها للبيع حتى يتم الحصول على أموال يتم من خلالها إنشاء المدن الجديدة.





3- حجم الخسارة التى ترتب على ما شهدته الدولة من أحداث فى الفترة من 2011 -2015 حجم ضخم سنظل ندفع ثمنا كبيرا فى استعاضته لأن الناس أنذاك لم يكونوا على دراية بحجم تأثير مواقع التواصل الاجتماعى فى إدارة هذه الأزمة.





4- إذا كان هناك من دفع حياته ثمنا لأجل هذا الوطن فأقل ما يجب علينا فعله هو الحفاظ على هذا الوطن فهناك من فقد حياته أثناء أداء واجبه فى الجيش أو الشرطة وحتى الكنائس والمساجد.





5- أنا لا أخشى عليكم من الخارج أبدا.. أنا أخشى عليكم من الداخل.. أخشى علينا من أنفسنا.



