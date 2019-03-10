تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 5 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.4% خاسرا 21.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 5288.39 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسرا 20.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 5576.91 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً 23.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4751.40 نقطة.

وجرى التداول، بختام التعاملات على 164.3 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون دينار كويتى عبر 4723 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "مراكز"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.11%، تليه بيت الطاقة بنسبة 11.55%، ثم التعمير بنسبة 11.29%، فيما تصدر سهم "ياكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.54% ثم منتزهات بنسبة 7.47%، ثم السورية بنسبة 7.16%.