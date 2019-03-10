video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 862 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 10 مارس 2019 07:39 م
تحرير 862 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 862 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 431مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و21 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و22مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و56 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو15  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة  بيئة و 105 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 11 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 17 رخصة للسير يسار الطريق.
 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 16 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 16مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  4سيارات متروكة و20 مخالفة إزالة فاميه وتحرير25 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل يقود سيارة مسروقة فى الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة