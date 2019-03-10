تحرير 862 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 862 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 431مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و21 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و22مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و56 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو15 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة بيئة و 105 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 11 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 17 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 16 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 16مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4سيارات متروكة و20 مخالفة إزالة فاميه وتحرير25 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.