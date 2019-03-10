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تأجيل محاكمة بديع و46 إخوانيا بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 28 أبريل

الأحد، 10 مارس 2019 12:26 م
تأجيل محاكمة بديع و46 إخوانيا بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 28 أبريل بديع -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 28 ابريل لمرافعة النيابة.
 
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015    حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
 
 
 

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