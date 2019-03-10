video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد 10 أيام زواج.. تاجر ملابس يذبح زوجته لمعايرتها له بعدم رجولته بالمنوفية

الأحد، 10 مارس 2019 03:51 م
بعد 10 أيام زواج.. تاجر ملابس يذبح زوجته لمعايرتها له بعدم رجولته بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

تجرد تاجر ملابس من مشاعر الإنسانية وذبح زوجته بقرية عرب أبو ذكرى بمركز قويسنا بالمنوفية، بعد 10 أيام من زواجهما، نتيجة قيام زوجته الجديدة بمعاريته بعدم رجولته، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى، بتلقيه بلاغا بقيام " ف.ا.م " 48 عاما، تاجر ملابس بذبح زوجته " ل.ح" 22 عاما، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما وبعد وفاة زوجته الأولى.

 

وبسؤال المتهم، أكد أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته، فأنهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة مستودع غاز بالأسطوانات فى المنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز قويسنا




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة