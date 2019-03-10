بعد 10 أيام زواج.. تاجر ملابس يذبح زوجته لمعايرتها له بعدم رجولته بالمنوفية

تجرد تاجر ملابس من مشاعر الإنسانية وذبح زوجته بقرية عرب أبو ذكرى بمركز قويسنا بالمنوفية، بعد 10 أيام من زواجهما، نتيجة قيام زوجته الجديدة بمعاريته بعدم رجولته، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى، بتلقيه بلاغا بقيام " ف.ا.م " 48 عاما، تاجر ملابس بذبح زوجته " ل.ح" 22 عاما، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما وبعد وفاة زوجته الأولى.

وبسؤال المتهم، أكد أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته، فأنهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.