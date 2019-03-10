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بشار الأسد: الحرب على سوريا أخذت شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية

الأحد، 10 مارس 2019 03:37 م
بشار الأسد: الحرب على سوريا أخذت شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية الرئيس السورى بشار الأسد
دمشق(أ ش أ)
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أكد الرئيس السورى بشار الأسد - خلال لقائه اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية الصينى، تشن شياودونج ضرورة تعزيز التنسيق وعلاقات التعاون بين ( دمشق ) و( بكين ) على مختلف الأصعدة : السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية - التى بثت النبأ - عن الرئيس الأسد قوله، إن الحرب على بلاده بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية ،مشيرا إلى أن أدوات السياسة الدولية تغيرت والخلافات التى كانت تحل سابقا عبر الحوار باتت تعتمد أسلوبا مختلفا يقوم على المقاطعة، وسحب السفراء، والحصار الاقتصادى، واستخدام الإرهاب .

وأضاف أن الحرب على الإرهاب فى سوريا هى جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية، لافتا إلى أن الإرهاب لا يمكن حصره بمنطقة جغرافية محددة وأن المسافات مهما كانت بعيدة لا تقف عائقا أمام تمدد الفكر المتطرف، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب لا تتم عسكريا فقط، بل الأهم هو مكافحته فكريا وأيديولوجيا.

ومن جانبه، أكد المسؤول الصينى، أن بلاده تنظر للعلاقات مع سوريا نظرة استراتيجية طويلة المدى، معربا عن استعداد ( بكين ) لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا .

 


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