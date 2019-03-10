بدء التصويت على مقعد أشمون الخالى بالمنوفية وتأخر 8 لجان عن فتح أبوابها

المنوفية - محمد فتحي

بدأت صباح اليوم الأحد، التصويت على مقعد النائب الراحل محمود الخشن عضو مجلس النواب السابق والذى توفى إثر أزمة قلبية حادة، وقد شهد اليوم الأول والذى يتنافس فيه 18 مرشحا على المقعد، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف، وتأخر 8 لجان عن فتح أبوابها أمام الناخبين بقرى المركز.

من جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة من القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدنى بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية، بمتابعة سير العملية الانتخابية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين التى تتلقاها الغرفة مباشرة، أو من خلال غرف العمليات الفرعية والمنتشرة بأى من وسائل الاتصال المتاحة .

وأكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادت الكاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية بدائرة أشمون على مقعد النائب الراحل محمود الخشن .

وأضاف مدير الأمن لـ"اليوم السابع"، أنه تم تأمين مقرات اللجان العامة والفرعية والقضاة من اليوم، وحتى الانتهاء من الانتخابات التكملية بدائرة أشمون، بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة بالإضافة إلى تأمين خطوط سير القضاء .

وأوضح مدير الأمن أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لرصد أى تجاوزات والتى من غرضها إفساد الانتخابات أو إحداث حالة من العنف والفوضى.

ويتنافس 18 مرشحا على مقعد دائرة أشمون الخالى وهم كل من :

1- أحمد محمد محمد الخشن، وشهرته أحمد الخشن، عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- باسم عبد الله عبد اللطيف سليمان، وشهرته الدكتور باسم أبو سليمان، مرشح مستقل، رمز الكف.

3- عاطف جمعة إبراهيم العمرى عبد الله، وشهرته عاطف جمعة العمرى، مرشح مستقل، رمز الأسد.

4- أحمد السيد عبد السلام سلامة، مرشح مستقل، رمز الشمعة.

5- أحمد على أحمد فرج، وشهرته أحمد فرج، مرشح مستقل، رمز المدفع.

6- فريد عبد الخالق فريد العياط، وشهرته فريد العياط، مرشح مستقل، رمز الفراشة.

7- السيد فوزى السيد أحمد، وشهرته السيد فوزى عبد الواحد، مرشح مستقل، رمز ساعة اليد.

8- حاتم مجلع متوشلح مجلع، وشهرته حاتم مجلع، مرشح مستقل، رمز الحصان،.

9- شريف رمضان عبد العليم الحنفى، وشهرته شريف الحنفى، مرشح مستقل، رمز السفينة.

10- عبد العزيز إبراهيم حسن الجنزورى، وشهرته الجنزورى، مرشح مستقل، رمز النجفة.

11- محمد فتحى عبد الفتاح خلاف، وشهرته محمد خلاف، مرشح مستقل، رمز التليفون المحمول.

12- أسامة حمدى محمد محمد حافظ، وشهرته أسامة حمدى حافظ، مستقل، رمز التمساح.

13- سمير سلامة على إبراهيم، وشهرته سمير سلامة، مستقل، رمز الصقر.

14- حامد محمد عبد الحليم برهومة، وشهرته حامد برهومة، مستقل، رمز كشاف إضاءة.

15- محمود فرج محمود القاضى، وشهرته محمود القاضى، مستقل، رمز زهرة عباد الشمس.

16- أشرف محمد إبراهيم الرفاعى، وشهرته أشرف الرفاعى، مستقل، رمز التليفون.

17- محمد محجوب عوض قابيل، وشهرته محمد محجوب، مستقل، رمز الأتوبيس.

18- إبراهيم عبد السيد إبراهيم موسى، وشهرته الصحفى إبراهيم موسى، مستقل، رمز عنقود العنب.