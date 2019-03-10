"اليوم السابع" داخل محطة أرصاد المناخ بمعهد البحوث الفلكية

كتب محمود راغب

أجرى اليوم السابع جولة أعلى أسطح أحد الأبنية الموجودة بمعهد الفلك ، حيث توجد محطة أرصاد المناخ والتى تضم أجهزة دقيقة وحساسة لرصد الإشعاع الشمس، وجهاز لرصد الرياح وحركتها متصلة إليكترونيا بوحدة تحكم وأجهزة لتحليل البيانات وتسجيلها بشكل رقمى .

ونجد داخل محطة أرصاد المناخ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أجهزة لرصد الاشعاع الشمسى المباشر ، وجهاز لقياس الإشعاع الشمسى المشتت ، وجهاز لقياس الاشعاع الشمسى الكلى، وجهاز لقياس الأشعة فوق البنفسجية.

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