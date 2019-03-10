الوطنية للانتخابات: فتح لجان الاقتراع بأشمون فى مواعيدها دون تأخير

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن اللجان الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، فتحت أبوابها اليوم فى موعدها فى التاسعة صباحا دون تأخير باستثناء حوالى لجنتين أو ثلاثة تم فيها التأخير لدقائق بسيطة.

وأضاف الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام دون أى معوقات أو مشاكل، مشيرا إلى أن الانتخابات ستستمر حتى التاسعة مساء أو حتى أخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن يتم استئنافها غدا الاثنين.

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما أصبح مقعدها شاغرا بوفاة نائبها محمود الخشن.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – أن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.