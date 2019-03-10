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الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار فى 4 أماكن بولاية "جامو وكشمير"

الأحد، 10 مارس 2019 12:43 م
الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار فى 4 أماكن بولاية "جامو وكشمير" الجيش الهندى
أ ش أ
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قال مسؤولون هنود اليوم/ الأحد/ إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار دون أن يحدث استفزاز مسبق من جانبها، حيث استهدفت مواقع وقرى فى 4 أماكن على طول خط المراقبة فى قطاع (بونش) بولاية (جامو وكشمير) الهندية.
ونقلت قناة (إن دى تى فى) الهندية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية قوله إن الجنود الباكستانيين أطلقوا النيران بشكل مكثف فى قطاع (كريشنا جاتى) باستخدام قذائف الهاون وأسلحة صغيرة فى وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفا أن الجيش الهندى قام بالرد على إطلاق النار.
وأشار إلى أن القصف عبر الحدود بين الهند وباكستان استمر حتى الساعة (7:30) صباحا (بالتوقيت المحلى)، مضيفا بعدم وجود أى تقارير عن وقوع إصابات من الجانب الهندى.
فيما أفاد مسئولون بحدوث إطلاق نار وقصف من الجانب الباكستانى فى قرى (بالنوى ومانكوت) الواقعتين فى قطاع (ميندهار)، بالإضافة إلى قطاع (شاهبور) امتد لفترة وجيزة فى الساعات الأولى من اليوم.
يذكر أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى شهده الشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضى وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة "جيش محمد" المتشددة.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.


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