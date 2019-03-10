النيابة تقدم كشفا بـ"الإرشاد" و"شورى الجماعة" بإعادة محاكمة "اقتحام الحدود"

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفى بداية الجلسة قدمت النيابة كشف بأعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء شورى الجماعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وقدمت النيابة كتاب محرر بمعرفة المقدم أحمد محمد الضابط بالأمن الوطنى أثبت به نفاذا لقرار المحكمة للإفادة بأعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس شورى الجماعة خلال 2010 وحتى فبراير 2011، وأرفق كشف بأسماء أعضاء مكتب الإرشاد وهم أسامة نصر الدين، جمعة إبراهيم، عبد الرحمن البر، محمد بديع، محمد عبد الرحمن المرسى، محمود أبو زيد، محمود حسين، السيد عزت، محمد غزلان، محى حامد، مصطفى االغنيمى، خيرت الشاطر، محمد بشر، حسام أبو بكر، رشاد البيومى، محمد إبراهيم، عصام الحداد، محمد طه وهدان، عبد العظيم الشرقاوى.

وكشف باسم أعضاء مجلس شورى الجماعة خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011، وهم أحمد النحاس، أحمد دياب، أحمد شوشة، أحمد عبد الرحمن عبد الهادى، أحمد محمد، احمد عبد المقصود، أسامة عبد الوهاب، أسامة محمد سليمان، أسامة نصر الدين محمد مصطفى، إسماعيل على، أمير النجار، جمال عبد السميع جبريل، جمال بدوى، جمعة أمين عبد العزيز، حسام أبو بكر، حسن أبو شعيشع، حسين محمد إبراهيم، هند السيد الجزار، حلمى عبد المجيد إسماعيل، حمدى احمد عبد الكافى، رجب محمد البنا، رشاد البيومى، سالم نجم شكر، سعد الحسنين، سعد الحسينى، سعد خليفة، سعد عمارة، السيد النزيلى العوضى، السيد سالم النقاد، السيد طلعت.

وجاء بالكشف: السيد عبد المقصود عسكر، السيد موسى، حسين مغربى، صالح بكير، محمد صبحى، صبرى خلف الله، ضياء الدين فرحات، طلعت الشناوى، عادل قطامش، عاشور سليمان، عاشور الحلوانى، عبد الحميد الغزالى حرب، عبد الخالق حسن الشريف، عبد الرحمن البر، عبد العزيز عبد القادر على حسن، عبد العظيم الشرقاوى، عبد الفتاح محمد، عبد اللطيف غلوش، عبده مصطفى بردويل، عزت عبد العزيز الدرينى، عصام العريان، عصام حشيش، عطية السيد فياض، على احمد عمران، على السيد بطيخ، على عبد الرحيم، على عز الدين الخليلى، عمر أحمد حسنين، فؤاد الهجرسى، فرج راغب، خليل إسماعيل، كارم محمود رضوان، لاشين على أبو شنب، محمد أحمد البحيرى، محمد عبد الغنى حسنين، محمد احمد إبراهيم، محمد أسعد ظهران، محمد السيد الدسوقى، محمد عبد البديع، محمد حشمت.

وضم الكشف: محمد عيسى، محمد خيرت الشاطر، محمد سعد محمد، محمد توفيق الكتاتنى، محمد سعد عليوة، محمد طاهر منير، محمد طلعت شميس، محمد الخطيب، محمد عبد الرحمن المرسى، محمد عبد المعطى الجزار، محمد عبد المنعم محمد حسن، محمد عبد الوهاب العصار، محمد على بشر، محمد محسن سويدان، محمد عبد الرحمن السيد، محمد كمال الدين، "محمد مرسى العياط"، محمد العزباوى، محمد عاكف، محمد طه وهدان، محمود أحمد أبو زيد، محمود الابيارى، محمود حسين احمد، السيد محمود عزت، محمود غزلان، محى الدين محمد، محى حامد، مدحت الحداد، مسعد الزينى، مسعد قطب، مصطفى حسن المغير، مصطفى الغنيمى، مصطفى عطية محمد، ممدوح مبروك، مهدى عبد الحميد، نجيب عبد العزيز، هشام زكى خفاجى، همام يوسف، وائل فاروق، فتحى السيد لاشين، أحمد سيف الإسلام البنا، أحمد قاسم، مصطفى طلبة، منصور محمد عبد الله.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".