النيابة تعاين واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم بالمرج

كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم بمنطقة المرج.

وشهدت منطقة المرج، جريمة قتل بشعة أنهى خلالها عامل حياة أطفاله الثلاثة، وألقى بجثتهم فى الرشاح، وألقى القبض على المتهم وزوجته.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهم، متزوج من سيدتين ويعيشان معه فى شقته بمنطقة المرج، ووقعت خلافات بينهما، ما دفع المتهم إلى ارتكاب جريمته بقتل أولاده 3 أطفال، أعمارهم من عامين إلى 10 سنوات وأصاب زوجته بالعمى، تم القبض على المتهم وزوجتيه وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.