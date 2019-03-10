النيابة تستخرج جثة طفل قتله حداد بعد التعدى جنسيا لتشريحها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، استخراج جثة طفل عمره 5 سنوات، قتله حداد بعد التعدى عليه جنسيا داخل حديقة موالح خاصة بقرية المحمدية، فيما تم استخراج الجثة بالفعل لتشريحها.

كان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل " محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته أثر سقوطه من علي شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحدا بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.

وبعد أيام من الحادث، توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين قيام "هاني م ش -16 سنة حداد، باستدراج الطفل إلي حديقة بالقرية، والتعدى عليه جنسيا، وقام بقتله وتركه وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبمواجته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إداري مركز منيا القمح لسنة 2019، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه.