النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة قتل 3 أطفال على يد والدهم بالمرج

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل 3 اطفال بمنطقة المرج ، على يد والدهم ، وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وبدأت النيابة التحقيق مع الاب المتهم وزوجتيه ، وكلفت بالبحث عن جثث الاطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح ،تمهيدا لعرضها على الطب الشرعى للتشريح وموافاة رجال النيابة بالأسباب والتفاصيل ودلت التحقيقات الاولية ان المتهم ارتكب الواقعة بمساعدة زوجتيه ، بسبب خلافات اسرية ، حيث اغرق المتهم واحد زوجتيه المجنى عليهم داخل برميل مياه ، ثم القوا بهم فى مياه الرشاح للتخلص من جثثهم.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة الاطفال يفيد بمقتل اطفالها الثلاثة على يد زوجها ، وإلقاءهم فى الرشاح بدائرة القسم، وانها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه فى شقة واحدة بدائرة القسم، وأنه وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدى على واحدة منهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم قام بالاعتداء عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى. وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال فى منطقة الرشاح لإبعاد أى شبهة جنائية حوله.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.