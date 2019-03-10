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المدعى العام بالكونغو يدعو لإرجاء انتخابات حكام المقاطعات وأعضاء البرلمان

الأحد، 10 مارس 2019 10:39 ص
المدعى العام بالكونغو يدعو لإرجاء انتخابات حكام المقاطعات وأعضاء البرلمان انتخابات - أرشيفية
أ ش أ
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طالب المدعى العام للكونغو الديمقراطية فلورى كابانجا نومبى بتأجيل انتخابات حكام المقاطعات وأعضاء مجلس الشيوخ؛ للتحقيق فى مزاعم فساد، إلا أن المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت هذا الطلب.
ووجه نومبى رسالة إلى المفوضية الوطنية - حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم/ الأحد/- كتب فيها إنه "يشرفنى أن أﺑﻠﻐﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ وﺑﻌﺪ ادعاءات اﻟﻔﺴﺎد اﻟتى أﺣﻴﻄﺖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، أﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ موعد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المذكورة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ لنا الحصول على أدلة تزوير".. مضيفا أنه اتخذ قرارا بإرسال قضاة من مكتبه إلى المدن الرئيسية فى المقاطعات المستهدفة للإشراف على هذه التحقيقات.
وأوضح فى الرسالة أنه يود لفت الانتباه إلى أن إجراء هذه الانتخابات فى ظل هذه الظروف سيفتح الباب أمام النزاعات والعنف الدامى.
من جهته، قال مسؤول بارز فى المفوضية - طلب عدم الكشف عن هويته - إن المفوضية هيئة مستقلة عن الجميع بما فى ذلك المدعى العام للبلاد الذى ليس لديه الحق فى تغيير التقويم الذى هو فى مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أنه يتم الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات على النحو التالى يوم الإثنين 11 مارس الجارى انتخاب أعضاء المكاتب النهائية لجميع الجمعيات الإقليمية المعنية، ومجلس الشيوخ فى 15 من نفس الشهر، والحكام فى 26 من الشهر ذاته.


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