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الكهرباء: ربط 12 محطة شمسية فى بنبان بأسوان بقدرة 580 ميجا وات

الأحد، 10 مارس 2019 02:00 ص
الكهرباء: ربط 12 محطة شمسية فى بنبان بأسوان بقدرة 580 ميجا وات محطات الطاقة الشمسية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من ربط 12 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 580 ميجا وات، مؤكدا أن إجمالى عدد المحطات المستهدف إنشاؤها 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء وربط 16 محطة شمسية بنهاية يوليو المقبل بنسبة إنجاز تصل إلى 50٪، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع المحطات وفقا للجدول الزمنى فى سبتمبر المقبل بقدرة 1465 ميجا وات.


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بنبان

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية




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