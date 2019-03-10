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الأحد، 10 مارس 2019 06:37 م
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القناة للسكر المصرية توقع اتفاق تمويل بـ 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه

الأحد، 10 مارس 2019 05:49 م
القناة للسكر المصرية توقع اتفاق تمويل بـ 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه سكر _ أرشيفية
(رويترز)
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قالت القناة للسكر المصرية اليوم الأحد إنها وقعت اتفاق تمويل قيمته 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم ستة بنوك.

أوضحت الشركة، التى يترأسها رجل الأعمال الإماراتى جمال الغرير، فى بيان أن الاتفاق يستهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها فى غرب المنيا للستة أشهر القادمة لحين الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.

القناة للسكر مشروع لشركة الخليج للسكر الإماراتية، أكبر مصنع لإنتاج السكر بميناء فى العالم.

كانت الشركة عينت الأهلى كابيتال القابضة لتكون المستشار المالى الحصرى للعملية، والمنسق العالمى مع وكالات ضمان صادرات.

تبلغ تكاليف مشروع غرب المنيا نحو مليار دولار أمريكى، ويهدف إلى إقامة أكبر مصنع لسكر البنجر فى العالم بطاقة 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج مليونى طن من بنجر السكر فى السنة ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.


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