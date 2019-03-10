القبض على عامل للتنقيب عن الآثار داخل منزل فى حلوان

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على عامل لقيامه بأعمال حفر بمكسنه بقصد التنقيب عن الآثار بحلوان وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان قيام "عبد الله.ف.ع" 47 سنة بالقيام بأعمال حفر داخل العقار محل سكنه - الكائن بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم بهدف التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على (حفرة قطرها 1.5 متر × 3 متر - بعمق 9 أمتار، وأدوات تنقيب "موتور شفط مياه، خرطوم مياه، كوريك حفر، مطرقة، بكرة، حبل)، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.