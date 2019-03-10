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القبض على صاحب محل تصوير لتزويره المستندات الحكومية بدار السلام

الأحد، 10 مارس 2019 11:54 ص
القبض على صاحب محل تصوير لتزويره المستندات الحكومية بدار السلام مستندات مزورة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مياحث المرور بالقاهرة، من ضبط مالك محل لتصوير المستندات بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه باصطناع وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية و حرر محضر بالواقعة. 
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام  "محمد .ك، 31 سنة، حاصل على معهد فنى تجارى ، ومالك محل لتصوير المستندات – كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بإصطناع وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بداخله على (8 شهادات براءة ذمة بأرقام سيارات مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - 2 رول لرخص التسيير - مستخرج رسمى لبيان نجاح بإسم أحد الأشخاص - 4 شهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - 2 شهادة طبية "رمد وباطنى" - 2شهادة خبرة لصيانة الهواتف بإسم المتهم - صحفية حالة جنائية باسم المتهم - شهادة معهد فنى تجارى باسم المتهم- خطاب تأمينات باسم المتهم - 2 رخصة تسيير سيارة بإسم المتهم - تصريح مؤقت لرخصة قيادة بإسم شقيق المتهم - شهادة مؤقتة منسوب صدورها لإحدى الوزارات - 2 شهادة قيد ميلاد - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص) جميعها "مزورة " ، كما تم ضبط (2 جهاز كمبيوتر تحوى نماذج لخطابات منسوبة لجهات حكومية – 2 طابعة - ماكينة تغليف مستندات ماكينة لقص التراخيص - مبلغ مالى) .
 
بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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