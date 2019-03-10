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القائم بأعمال السفارة الأمريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار

الأحد، 10 مارس 2019 03:08 م
القائم بأعمال السفارة الأمريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار
المنيا- فريق المحافظات
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أشاد توماس جولديرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة بالاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر حاليا والنمو لاقتصادى الذى تشهده البلاد فى الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، حيث استقبله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم فى مكتبه بالديوان العام.

كما أشاد القائم بأعمال السفارة بالوضع الأمنى المستقر بمحافظة المنيا والذى كان له دور هام فى زيادة أعداد السائحين خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن التطور الكبير الذى حدث فى شبكة الطرق ساهم بشكل واضح فى تحقيق تلك الزيادة، وقال إن هناك تعاونا كبيرا مع المحافظة من خلال عدة مجالات منها التعليمى عبر المنح والفرص التعليمية بالشراكة مع جامعة المنيا وكذلك المجالات الخاصة بالتعاون فى المجال الصحى وريادة الأعمال والتدريب لدعم الفرص الاستثمارية بالمحافظة مما يساهم فى خلق مستقبل واعد بين الطرفين.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بزيارة القائم بأعمال السفارة لمحافظة المنيا، وقال إنها زيارة نعتز بها لأن الولايات المتحدة الأميركية هى حليف قوى ومساندا للدولة المصرية وهناك تعاون مشترك وفعال فى كافة المجالات.

واستعرض المحافظ أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها عروس الصعيد من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وأهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والخطط المستقبلية للتنمية.

وفى لافتة تعكس الأمن والأمان والاستقرار الذى تنعم به المحافظة حرص المحافظ والقائم بأعمال السفارة على التجول، سيرا على الأقدام فى شارع كورنيش النيل بالمنيا، حيث تفقدا سويا مقر مكتبة مصر العامة واطلع القائم بأعمال السفارة على عدد من أنشطة المكتبة وأشاد بها كمنبر ثقافى وتعليمى فى المحافظة.

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (8)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (8)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (9)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (9)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (1)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (1)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (2)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (2)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (3)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (3)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (4)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (4)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (5)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (5)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (6)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (6)

 

القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (7)
القائم بأعمال السفارة الامريكية يتجول بشوارع المنيا ويشيد بالاستقرار (7)

 

أخبار مصر , أخبار المحافظات , محافظة المنيا , القائم باعمال السفارة الأمريكية


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أخبار مصر

أخبار المحافظات

محافظة المنيا

القائم باعمال السفارة الأمريكية




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