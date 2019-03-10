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الفريق كامل الوزير: "السكة الحديد ستكون فى طليعة الهيئات المصرية"

الأحد، 10 مارس 2019 02:37 م
الفريق كامل الوزير: "السكة الحديد ستكون فى طليعة الهيئات المصرية" الفريق كامل الوزير
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قدم الفريق كامل الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصرى، على ترقيته لرتبة فريق.

 

وقال الفريق كامل الوزير خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أقدم الشكر لله عز وجل، وللأخ والصديق والمعلم والإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه وتقويته ليا ويجمد قلبى، وإن شاء الله هقول كلام كتير عنه فى نهاية خدمتى من خلال مذكراتى عن أسلوب شغله وادارته للشغل وحبه لبلده".

 

وأضاف الوزير: "كل الشكر لقواتنا المسلحة وجيشنا العظيم وعلى رأسه الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكل زملائى من قادة وضباط وصفوف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومعاهم إخوانهم وشركائهم كل الشركات الوطنيية المصرية اللى بتنفذ المشروعات القومية".

 

وأردف الوزير قائلا: "جاتلى تليفونات كتير من عمال السكة الحديد بيعاهدوا حضرتك فى تطهير نفسم بنفسهم من كل متكاسل قبل محد يطهرهم وستكون فى طليعة الهيئات المصرية حتى يكونوا قدوة لكل هيئات مصر".

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Masrawy

ربنا يوفقك

بالتوفيق و النجاح ان شاء الله

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