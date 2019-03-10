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السيسي لأسر الشهداء: "يا ريت أقدر أعمل أى حاجة لأسرة كل شهيد"

الأحد، 10 مارس 2019 02:21 م
السيسي لأسر الشهداء: "يا ريت أقدر أعمل أى حاجة لأسرة كل شهيد" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فخره واعتزازاه بوجوده مع أسر الشهداء قائلا: "موجودين هنا عشان نخلد الشرف، يعنى يا ريت أقدر أعمل أي حاجة لأسرة كل شهيد".

 

وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات، "مش هاقدر غير أقول إن ربنا يجمعنا بيهم فى مستقر رحمته، ويكون لينا نصييب معاهم فى المقام العالى قوى اللى يستحقوه لأنهم قدموا أرواحهم لأجل خاطر الناس ونعيش بسلام".

 

وأضاف الرئيس قائلا: "كل لقاء أسال أهلى وقولهم مش عاوزين حاجة الإجابة بتكون عجيبة، هو بعد اللى قدم ابنها وزوجها أنا هاديها إيه؟.. ولا حاجة ..مش هاقدر أديها حاجة لأنها قدمت أغلى حاجة،  فمهما عطيت مايسويش حاجة للى قدموه لبلدنا".

 


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