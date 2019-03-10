السيسى للمصريين: "هل وعدتكم وأخلفت؟.. إحنا كحكومة عاوزين نخفف عن أهلنا"

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الشائعات التى أطلقها البعض على حملة 100 مليون صحة، قائلًا: " فيه شائعات كثيرة تقول أن التطعيم الذى يتم فى حملة 100 مليون صحة يؤذى الناس.. إحنا نقدر نعمل كدا فى أنفسنا وأولادنا؟!.. ياااه .. البعض يصدق ذلك".

وأوضح خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد :"الحملة للتخفيف على أهلنا، فقد كنت متألم من فيروس سى وموجوع كمصرى لأهله وناسه، وقوائم الانتظار التى كان مطلوب التصدى لها 18 ألف، بينهم 6 آلاف عملية تم الانتهاء منهم، وتم إجراء دراسة حول التكلفة التى وصلت 235 مليون جنيه لعلاجهم، ولكننا استطعنا إنجاز أكثر من 100 ألف حالة على قوائم الانتظار.. إحنا كحكومة ودولة ومسئولين، عاوزين نخفف عن أهلنا ولا نضيعهم؟.. دول 100 ألف من 100 مليون، وبقول ذلك عشان كل أسرة تنتبه مع أبنائها".

وواصل: "هل وعدتكم فأخلفت؟.. قلت لكم معايا السمن والعسل بقدمهولكم؟..هاتوا كل تصريحاتى لما قلت نبقى مع بعض فى مواجهة تحديات مصر، وقلت التحديات كثيرة، وفى كل لقاء مع الوزراء أتحدث عن ذلك.. التكرار تثبيت توصيف الحالة، كما أكرره الآن".