السيسى لكامل الوزير: "عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول"

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الإنجازات التى يشهدها قطاع النقل والسكة الحديد، قائلًا إنه حتى لا نظلم من سبقونا، فقد تم التعاقد على تطوير 290 عربة قطار وشراء 1300 عربة مختلفة، بجانب التعاقد على 200 جرار جديد ورفع كفاءة 81 جرارا، والتعاقد على 6 قطارات كاملة مكيفة بالجرار وعرباته كاملة خلال العام ونصف المقبلين، وتوريد 40 عربة قوى و300 عربة سكة حديد لنقل البضائع.

وأكد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، أن السكك الحديدية ستكون بالشكل الذى يستحقه المصريون، من حيث المحطات والسكة والعربات والتحكم وكل شيء بفضل الله.

وتابع: "أى حادثة يكون لها تأثير على الناس والرأى العام ورد فعل، ولكننا عاوزين نوصل سكة حديد للسودان وإثيوبيا وإفريقيا ضمن مبادرتنا ورؤيتنا من أجل بنية أساسية للقارة الإفريقية".

وواصل: "30 يونيو 2020 لازم ننطلق وتشوفوا كل حاجة زى الكتاب ما بيقول"، موجهًا رسالته للفريق كامل الوزير، قائلًا:"يا كامل كل حاجة زى الكتاب ما بيقول".