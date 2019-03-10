video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عاوزين نوصل سكة حديد للسودان وإثيوبيا وإفريقيا..

السيسى لكامل الوزير: "عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول"

الأحد، 10 مارس 2019 02:51 م
السيسى لكامل الوزير: "عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
إضافة تعليق

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الإنجازات التى يشهدها قطاع النقل والسكة الحديد، قائلًا إنه حتى لا نظلم من سبقونا، فقد تم التعاقد على تطوير 290 عربة قطار وشراء 1300 عربة مختلفة، بجانب التعاقد على 200 جرار جديد ورفع كفاءة 81 جرارا، والتعاقد على 6 قطارات كاملة مكيفة بالجرار وعرباته كاملة خلال العام ونصف المقبلين، وتوريد 40 عربة قوى و300 عربة سكة حديد لنقل البضائع.

وأكد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، أن السكك الحديدية ستكون بالشكل الذى يستحقه المصريون، من حيث المحطات والسكة والعربات والتحكم وكل شيء بفضل الله.

وتابع: "أى حادثة يكون لها تأثير على الناس والرأى العام ورد فعل، ولكننا عاوزين نوصل سكة حديد للسودان وإثيوبيا وإفريقيا ضمن مبادرتنا ورؤيتنا من أجل بنية أساسية للقارة الإفريقية".

وواصل: "30 يونيو 2020 لازم ننطلق وتشوفوا  كل حاجة زى الكتاب ما بيقول"، موجهًا رسالته للفريق كامل الوزير، قائلًا:"يا كامل كل حاجة زى الكتاب ما بيقول".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي: نعمل على مد خطوط السكة الحديد إلى السودان وأفريقيا

السيسي: "مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها أرقام متواضعة"

الندوه التثقيفيه

القوات المسلحه

مركز المناره

يوم الشهيد

الرئيس السيسى




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة