السفارة الروسية فى أديس أبابا: مصرع ثلاثة مواطنين روس فى الطائرة الإثيوبية المنكوبة

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أعلنت السفارة الروسية في أديس أبابا التعرف على هوية ثلاثة مواطنيين روس لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة صباح اليوم، الأحد.

وقالت السفارة في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الخطوط الجوية الإثيوبية أنه كان هناك ثلاثة روس على متن الطائرة التي تحطمت اليوم بالقرب من أديس أبابا وهم: إيكاترينا بولياكوفا وألكسندر بولياكوف وسيرجي فياليكوف".

وأعربت السفارة عن بالغ تعازيها لأسر القتلى وأكدت على أن الدبلوماسيين الروس على اتصال مستمر مع اقارب الضحايا وانهم مستعدون لدعمهم في هذا الموقف.

تجدر الاشارة الى ان 157 شخصا لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية صباح اليوم الأحد بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) جنوب شرق أديس أبابا.