video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة الروسية فى أديس أبابا: مصرع ثلاثة مواطنين روس فى الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 10:12 م
السفارة الروسية فى أديس أبابا: مصرع ثلاثة مواطنين روس فى الطائرة الإثيوبية المنكوبة طائرة منكوبة-ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السفارة الروسية في أديس أبابا التعرف على هوية ثلاثة مواطنيين روس لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة صباح اليوم، الأحد.

 

وقالت السفارة في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الخطوط الجوية الإثيوبية أنه كان هناك ثلاثة روس على متن الطائرة التي تحطمت اليوم بالقرب من أديس أبابا وهم: إيكاترينا بولياكوفا وألكسندر بولياكوف وسيرجي فياليكوف".

 

وأعربت السفارة عن بالغ تعازيها لأسر القتلى وأكدت على أن الدبلوماسيين الروس على اتصال مستمر مع اقارب الضحايا وانهم مستعدون لدعمهم في هذا الموقف.

تجدر الاشارة الى ان 157 شخصا لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية صباح اليوم الأحد بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

 

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) جنوب شرق أديس أبابا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 مصريين من بين ضحايا طائرة إثيوبيا المنكوبة.. ورئيس الخطوط الإثيوبية يكشف: الطيار أبلغ برغبته فى العودة للمطار.. وموقع طيران: كان لديه سرعة رأسية غير مستقرة.. وكندا أعلى عدد ضحايا بعد كينيا

رئيس وزراء اثيوبيا يزور موقع حادث الطائرة ويؤكد كل الدعم لعائلات الضحايا

محمد بن زايد يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة

إثيوبيا تناشد المجتمع الدولى لتوفير مساعدات إنسانية بـ1.3 مليار دولار

متحف بريطانى يعيد خصل شعر ملكية صودرت من إثيوبيا قبل 150 عاما

روسيا

اثيوبيا

طائرة منكوبة

كينيا




لا تفوتك
صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة