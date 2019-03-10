السجن المؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم فى المواد المخدرة بالأسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين بتهمة جلب والاتجار في المواد المخدرة.

وصدر القرار، بعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر.

وتعود القضية، المقيدة برقم 3504 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالقبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم .

كانت تحريات مباحث قسم شرطة الرمل ثان، توصلت إلى قيام كل من، "إ . ع . ع" فكهاني، و"ج.ع.م" فكهاني، و"ع.ال.أ" بالاتجار فى المواد المخدرة بكميات داخل مسكنهم.

فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم، ومن خلال متابعتهم من أحد المصادر السرية، وتواجدهم داخل شقة المتهم الأول، وبحوزته جوال بلاستيك بداخله عدد 14 طربة لمخدر الحشيش، والمتهم الثانى والثالث بحوزتهم 3 طرب حشيش، وبحوزتهم أسلحة بيضاء لتقطيع تلك المواد المخدرة، فتم إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين.