الزراعة تواصل حملات التفتيش على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

كتب عز النوبى

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، من حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات الرقابية على أسواق اللحوم فى إطار دور الدولة فى التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم، وتأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن الحملات التفتيشية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال تقرير الخدمات البيطرية إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، وإبـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات.

وأضاف التقرير أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهريا لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.