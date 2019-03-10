video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس: مصر كانت مقبرة للغزاة والآن حائط صد ضد الإرهاب وحماية الأوطان مش بالكلام

الأحد، 10 مارس 2019 02:24 م
الرئيس: مصر كانت مقبرة للغزاة والآن حائط صد ضد الإرهاب وحماية الأوطان مش بالكلام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حماية الأوطان وحفظها ليس بالكلام أبدًا، بل بالعطاء والتحمل الصبر وربما بالحرمان من الحياة، مضيفًا: "اسمحو لى باسمى واسم كل المصريين، والشرفاء، وبكل الفخر أأن أقدم تحية تقدير واعتزاز لكل أسرة وروح شهيد سقط لأجل مصر تعيش".

 

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، : "شعب مصر العظيم الأبى الكريم إن يوم الشهيد الذى نحييه اليوم ليس مناسبة لتجديد الأحزاب بل لتكريم الابناء المخلصين الذى ضحوا من أجل الوطن الخالد دن انتظار مقابل أو عائد.. لقد  قدموا تضحيات لا يدرك حجمها إلا من قدم لمصر شهيد ومصاب ومن روى دمه وعرقه هذا الوطن ليصل بالخير السلام والنماء".

 

وأضاف إن اليوم يوم استشهاد الأبطال الفريق عبد المتعم رياض وأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وأى مصري ومصرية على اتساع هذا الوطن، ونحن نكرم فيه عطاء الصابرين الصامدين الذى يحملون مسئولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا المصريين فى سلام واستقرار،  وهذا اليوم لنلقى نظرة شاملة على مسيرتنا ومجمل أوضاعنا.

 

وواصل قائلًا إن تقديمكم لأرواح أبنائكم من أجل مصر ليس غريبا على شعب مثلكم له فى البطولة باع طويل، فمصر كانت مقبرة للغزاة والآن حائط الصد المنيع الذى وقف ولازال ضد موجات الخطر والإرهاب التى أصابت المنطقة بأثرها ودمرتها بالخوف والتشريد، مضيفًا إنه رغم الظروف الصعبة والثمن الهائل الذى دفعته شعوب المنطقة بشريًا وماديا ومعنويا، مستطردًا: "اقول أن شعب مصر أثبت من جديد أنه أقوى مما تصور أعدائه وأنه فى رباط وثيق مع شعبه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يكرم عددا من الآباء والأمهات المثاليات خلال الندوة التثقيفية..فيديو

الندوه التثقيفيه

القوات المسلحه

مركز المناره

يوم الشهيد

الرئيس السيسى




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة