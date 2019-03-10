الرئيس: مصر كانت مقبرة للغزاة والآن حائط صد ضد الإرهاب وحماية الأوطان مش بالكلام

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حماية الأوطان وحفظها ليس بالكلام أبدًا، بل بالعطاء والتحمل الصبر وربما بالحرمان من الحياة، مضيفًا: "اسمحو لى باسمى واسم كل المصريين، والشرفاء، وبكل الفخر أأن أقدم تحية تقدير واعتزاز لكل أسرة وروح شهيد سقط لأجل مصر تعيش".

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، : "شعب مصر العظيم الأبى الكريم إن يوم الشهيد الذى نحييه اليوم ليس مناسبة لتجديد الأحزاب بل لتكريم الابناء المخلصين الذى ضحوا من أجل الوطن الخالد دن انتظار مقابل أو عائد.. لقد قدموا تضحيات لا يدرك حجمها إلا من قدم لمصر شهيد ومصاب ومن روى دمه وعرقه هذا الوطن ليصل بالخير السلام والنماء".

وأضاف إن اليوم يوم استشهاد الأبطال الفريق عبد المتعم رياض وأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وأى مصري ومصرية على اتساع هذا الوطن، ونحن نكرم فيه عطاء الصابرين الصامدين الذى يحملون مسئولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا المصريين فى سلام واستقرار، وهذا اليوم لنلقى نظرة شاملة على مسيرتنا ومجمل أوضاعنا.

وواصل قائلًا إن تقديمكم لأرواح أبنائكم من أجل مصر ليس غريبا على شعب مثلكم له فى البطولة باع طويل، فمصر كانت مقبرة للغزاة والآن حائط الصد المنيع الذى وقف ولازال ضد موجات الخطر والإرهاب التى أصابت المنطقة بأثرها ودمرتها بالخوف والتشريد، مضيفًا إنه رغم الظروف الصعبة والثمن الهائل الذى دفعته شعوب المنطقة بشريًا وماديا ومعنويا، مستطردًا: "اقول أن شعب مصر أثبت من جديد أنه أقوى مما تصور أعدائه وأنه فى رباط وثيق مع شعبه".