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الرئيس السيسي يكرم عددا من الآباء والأمهات المثاليات خلال الندوة التثقيفية

الأحد، 10 مارس 2019 02:11 م
الرئيس السيسي يكرم عددا من الآباء والأمهات المثاليات خلال الندوة التثقيفية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من الآباء و الامهات المثاليات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد.

 

ومنح الرئيس جائزة "الأم المثالية لمصابى العمليات" للسيدة عزيزة مخلوف عبد الواحد، والدة عقيد أركان حرب محمود على عبده هلال، بالإضافة للسيدة  نرجس عبد القادرة السيد عطوة زوجة الشهيد البطل مساعد أول أحمد السيد محمد مصطفى، عن أسر الشهداء.

 

كما كرم الرئيس السيسي العقيد محمد محمود مصطفى سقاوة، ومنحه جائزة الأب المثالى عن مصابى العمليات الحربية، وحصل ملازم أول بالمعاش، سالم السيد درويش،  والد الشهيد البطل ملازم كريم سالم درويش، على جائزة الأب المثالى لأسر الشهداء.

 

 

 

 

 


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