الرئيس السيسي: شمس مصر عادت للسطوع.. وماضون فى الطريق الصحيح

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننى حريص على مصارحتكم بالحقائق إيمانا بأهمية أن يعرف الشعب حقيقة ما يجرى من جهود ضخمة للإصلاح، وكى يعلم الجميع أن الدولة تسابق الزمن وتبذل أقصى جهد لتوفير الموارد المالية للإصلاح الذى نعلم أنه صعب ويتكلف الكثير ولكن المضى فيه بإصرار هو الطريق الوحيد، ونحن نمضى فى طريقنا وندرك أن نجاحات مصر وصمودها فى وجه المحن والشدائد وتقدمها للأمام لا يرضى عنه البعض الذى يسارع بتسديد سهامهم نحو صدورنا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد: "لقد قلت مرارا أننى لا أخشى على مصر من أخطار الخارج والتحديات ما بقيتم فى الداخل جبهة متماسكة ويد واحدة وقوية وراسخة، وهناك حرب نفسية بهدف تقديم صورة ذهنية غير حقيقة لإحباط المواطنين وهدم ثقتهم فى أنفسهم ودولتهم وقيادتهم".

وأكد أن الغاية الوحيدة التى تحكم جميع تصرفات الدولة وسياساتها من رئيس الجمهورية لجميع مؤسسات الدولة، هى مصالح المواطن المصرى، وأمنه وسلامة مستقبله، ونعمل من اجل تحقيق نهضة حقيقة يكون لمصر شأن كبير بين الأمم وتنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة، بإذن الله، ويحظى المصريين بتعليم وصحة جيدة وبنية أساسية قوية من كهرباء وطرق ليشعر المواطن بآدميته وكرامته.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى وجميع ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى كلها تستهدف تحسين جودة الحياة للشعب المصرى وتوفير الموارد المالية الضرورية، وأقول للجميع إن كثرة الشائعات لن تؤثر فى شعب مصر الواعى، ولن تضعف الحروب النفسية عزيمته الصلبة ولن تخدعه الأكاذيب وسيظل الشعب المصرى واعيًا وستظل بصيرته قادرة على التفريق بين الصدق والخداع.

وواصلًا قائلًا : "شعب مصر الأبى إن الشهر الماضى جاء بريح مؤلمة ولكنه شهد وضع مصر على الساحة الدولية ، من حيث رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بعد أن كانت عضويتها معلقة به، وقيماها بدورها الطبيعى فى القارة الإفريقية مع الاشقاء الأفارقة، ثم استضافة مصر لأول واكبر تجمع من نوعه على الإطلاق بشرم الشيخ بين الدول العربية والأوروبية بحضور قادة الدول الذين أتوا لمصر".

وأضاف: ما بين تلك الأدوار النشطة على الساحات الإفريقية والعربية الأوروبية فقد عادت شمس مصر للسطوع، وليعلم كل مصرى أن صوت بلاده بات مسموعا وأنها تمضى للطريق الصحيح، وستظل ثوابتنا راسخة وانتمائنا ثابت كالجبال، وقرارنا حر، ومتمسكين بوطننا وترابه، لانفطر فيه.. وتماسك قواتنا المسلحة وشرطتنا ضد أعداء الوطن والمفسدين ونرد الجميل لأرواح الشهداء والأبطال وفاء وعرفانا لهم ولهذا الوطن العزيز الذى يستحق كل التضحيات والإخلاص والصبر.. وكل عام وأنتم بخير".