الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي: حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود الأحد، 10 مارس 2019 11:01 ص الرئيس السيسي كتب سمير حسنى - محسن البديوى إضافة تعليق قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية "يوم الشهيد" بتلاوة القرآن الكريم..فيديو السيسي يوم الشهيد القوات المسلحة الندوة التثقيفية مركز المنارة الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة