الرئيس السيسي: حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود.