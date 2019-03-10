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الرئيس أبو مازن يكلف محمد اشتيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

الأحد، 10 مارس 2019 02:46 م
الرئيس أبو مازن يكلف محمد اشتيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه
كتب : أحمد جمعة
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كلف الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتيه رئيس للحكومة الفلسطينية المقبلة.

بدوره قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية، أنه تم تكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبارك الوزير الفلسطينى عبر تغريده له على "تويتر" للدكتور محمد اشتيه لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، متمنيا له التوفيق والنجاح فى خدمة فلسطين.

وكانت اللجنة المركزية لـ"فتح"، قد أوصت نهاية يناير الماضى، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ "تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وعلى ضوء ذلك، قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.

واشتيه من مواليد العام 1958 وحليف قديم للرئيس الفلسطينى محمود عباس وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.


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