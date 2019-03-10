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الخطوط الجوية الإثيوبية: 6 مصريين ضمن ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 02:43 م
الخطوط الجوية الإثيوبية: 6 مصريين ضمن ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة الخطوط الجوية الإثيوبية
هناء أبو العز
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أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية، على أن 6 مصريين كانوا من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، طراز "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والتى تحطمت صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبى، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، بعد 6 دقائق فقط من مغادرتها أديس أبابا.

 

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، إنشاءها مركز معلومات للركاب الذين كانوا على متن الطائرة التى تحطمت وهى فى طريقها إلى نيروبى، ووضع أرقام هواتف عائلة أو أصدقاء من كانوا على الطائرة، والتأكد من تفاصيل بيان الركاب.


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