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الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 02:17 م
الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة أرشيفية
رويترز
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قال الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية للصحفيين إن الطائرة التى تحطمت اليوم الأحد كانت تقل ركابا من أكثر من 30 دولة.

وأضاف أن من بين الركاب 32 من كينيا و18 من كندا و9 من إثيوبيا و8 من إيطاليا و8 من الصين و8 من الولايات المتحدة و7 من بريطانيا و7 من فرنسا و6 من مصر و5 من هولندا و4 من الهند و4 من سلوفاكيا و3 من النمسا و3 من السويد و3 من روسيا و2 من المغرب و2 من إسبانيا و2 من بولندا و2 من إسرائيل.

وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوجو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد على متن الطائرة.

وهناك أسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوزات سفر صادرة من الأمم المتحدة ولم تعرف جنسياتهم على الفور.

 

 


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