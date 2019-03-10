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"التعليم" تعلن تفاصيل جدول الامتحانات الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

الأحد، 10 مارس 2019 04:00 ص
"التعليم" تعلن تفاصيل جدول الامتحانات الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأسبوع الجارى، جدول الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوى فى إطار الاستعداد لعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، لتدريبهم على الثانوية التراكمية والاختبار الإلكترونى الأول.

وتعقد الامتحانات 24 مارس الجارى على طلاب الصف الأول الثانوى، بحيث تكون الامتحانات تهدف إلى تدريب الطلاب على طريقة تخزين الأسئلة وإجاباتها والتعامل مع التابلت.

وشددت الوزارة، على أن أسئلة الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الجمهورية لأسباب فنية مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر، موضحة أن الهدف من الامتحانات هو تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة واستقبال الأسئلة وطريقة تخزينها على التابلت والتصحيح.


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