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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس المحولة للبنوك بقيمة 3.7 مليار جنيه

الأحد، 10 مارس 2019 01:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس المحولة للبنوك بقيمة 3.7 مليار جنيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتباراً من اليوم الأحد.

 

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس، اعتبارًا من الجمعة الماضى لـ 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 مارس، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا 5 مارس، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 مارس.


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