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التأمين الصحى بالشرقية يوضح حقيقة مرض 14 طالبة بالصنايع بالصالحية الجديدة

الأحد، 10 مارس 2019 03:15 م
التأمين الصحى بالشرقية يوضح حقيقة مرض 14 طالبة بالصنايع بالصالحية الجديدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، على الحالة الصحية لطالبات مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية الجديدة، بعد شكوى الأهالى من تعرض بناتهن لأعراض إعياء غير معروفه، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطالبات وعدم مغادرتهن للمستشفى إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتماثلهن للشفاء .

من جانبه أوضح الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، أنه فور تلقى الهيئة شكوى من أهالى الطالبات تفيد بتعرضهن لأعراض إعياء غير معروفه، على الفور تم تشكيل فريق عمل من أطباء التأمين الصحى والتوجه إلى مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية، تبين وجود 14 حالة إشتباه بإعياء تم تحويلهن لمستشفى الصدر بمدينة الزقازيق لتوقيع الكشف الطبى عليهن وعمل أشعة عادية على الصدر وكانت النتائج سلبية ولا توجد أى إلتهابات أو تغيرات مرضية بالأشعة، وتم تحويلهن لمستشفى جامعة الزقازيق والكشف عليهن بمعرفة أساتذه الأنف والأذن وعمل منظار حنجرى لجميع الطالبات، وكانت النتيجة سلبية ، كما تم عمل تحليل صورة دم كاملة وكانت النتيجة سليمة لجميع الطالبات وعليه تم وقف المضاد الحيوى لهن نظراً لعدم جدوى إعطائه لهن بعد نتيجة تحليل صورة الدم .

 


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