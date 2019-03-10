video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الإفريقى: صلواتنا مع عائلات الركاب وطاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 11:40 ص
الاتحاد الإفريقى: صلواتنا مع عائلات الركاب وطاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى
هناء أبو العز
إضافة تعليق

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقي، عن تعازيه لأهالى وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة طراز "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتى تحطمت صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة.

 

وغرد فقيه على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" قائلا: "تلقيت خبر التحطم بصدمة وحزن شديد، صلواتنا مع عائلات الركاب و الطاقم، وكذلك مع السلطات الإثيوبية، فى عمليات البحث عن ناجين.

 

كما أعرب فقيه عن التضامن الكامل مع حكومة وشعب اثيوبيا فى محنته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس الكينى يصلان للعاصمة الإريترية فى زيارة مفاجئة

افريقيا

اثيوبيا

الاتحاد الافريقى

مفوضيه الاتحاد

الطائرة المنكوبة




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة