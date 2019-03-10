الإندبندنت: تويتر منصة فريق ترامب.. ومنتقدون: يكشف قصر نظر إدارة تعمل بلا أجندة

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن تويتر أصبح بالنسبة لفريق ترامب المؤيد له منصة لها منافع كثيرة، فبات طريقة لتعزيز أجندة الرئيس فى عصر "الأخبار المزيفة"، وهم يدركون أنهم في البيت الأبيض ، وتقليد الرئيس لا يضر أبدا.

لكن يقول منتقدون إن انتشار دبلوماسية تويتر يكشف قصر نظر الإدارة التى ليس لديها سياسات جيدة.

ويقول مايكل أ. ماكفيل ، الذي كان رائدا فى استخدام تويتر كأداة دبلوماسية أثناء عمله سفيرا لدى روسيا في عهد الرئيس باراك أوباما: "يبدو أحيانًا أن تويتر هو المكان الذي يتم فيه وضع السياسة وليس مجرد تعبير عن السياسة".

وأضاف ماكفيل: "لا يبدو أن عملية صنع السياسة قديمة الطراز تعمل ، ولا أعتقد أن تويتر يجب أن يكون بديلاً عن ذلك".