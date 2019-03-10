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الإندبندنت: تويتر منصة فريق ترامب.. ومنتقدون: يكشف قصر نظر إدارة تعمل بلا أجندة

الأحد، 10 مارس 2019 01:42 ص
الإندبندنت: تويتر منصة فريق ترامب.. ومنتقدون: يكشف قصر نظر إدارة تعمل بلا أجندة ترامب
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قالت صحيفة "الإندبندنت" إن تويتر أصبح بالنسبة لفريق ترامب المؤيد له منصة لها منافع كثيرة، فبات طريقة لتعزيز أجندة الرئيس فى عصر "الأخبار المزيفة"، وهم يدركون أنهم في البيت الأبيض ، وتقليد الرئيس لا يضر أبدا.

لكن يقول منتقدون إن انتشار دبلوماسية تويتر يكشف قصر نظر الإدارة التى ليس لديها سياسات جيدة.

ويقول مايكل أ. ماكفيل ، الذي كان رائدا فى استخدام تويتر كأداة دبلوماسية أثناء عمله سفيرا لدى روسيا في عهد الرئيس باراك أوباما: "يبدو أحيانًا أن تويتر هو المكان الذي يتم فيه وضع السياسة وليس مجرد تعبير عن السياسة".

وأضاف ماكفيل: "لا يبدو أن عملية صنع السياسة قديمة الطراز تعمل ، ولا أعتقد أن تويتر يجب أن يكون بديلاً عن ذلك".


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ترامب

تويتر

ترامب على تويتر




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