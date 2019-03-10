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الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 13.9 % فى فبراير الماضى

الأحد، 10 مارس 2019 09:26 ص
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 13.9 % فى فبراير الماضى لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للإحصاء
(أ ش أ)
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر فبراير الماضى ليبلغ 13.9 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 14.3 %.

وأوضح الإحصاء، فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الأحد، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه - أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر فبراير الماضى بنحو 1.8 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليسجل 304.2 نقطة مقابل 298.8 نقطة.

وأرجع "الإحصاء" ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 3.3 % مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع بنحو 15.3 % مقارنة بشهر فبراير من عام 2018 .

وأشار إلى أن معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضى ارتفع فى الحضر بنحو 1.7% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 295.7 نقطة مقارنة بـ290.7 نقطة، فى حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى 14.4 % مقارنة بالشهر المناظر من 2018 .

وأضاف أن معدل التضخم فى الريف، زاد خلال الفترة المذكورة بنحو 1.9 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليبلغ 314.3 نقطة مقابل 308.5نقطة، وسجل معدل التضخم السنوى 14.3 %مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

 

 

 


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الاحصاء

التضخم

معدل التضخم

التضخم خلال فبراير




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