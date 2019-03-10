استطلاع: غالبية البريطانيين لا يرغبون فى إرجاء "بريكست" طويلا

لندن(أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى أجراه مركز "بى إم جى" للأبحاث لصالح صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، النقاب عن أن غالبية الشعب البريطانى لا يريدون إرجاء طويلا لعملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التى تُعرف باسم "بريكست".

وأشارت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن الاستطلاع، الذى أُجرى عشية تصويت مجلس العموم البريطانى على اتفاق "بريكست"، كشف أن واحدا من أصل خمسة أشخاص يريدون إرجاء "بريكست"، فيما رأى 52% من المشاركين فى الاستطلاع أن إرجاء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لا ينبغى أن تستمر لفترة أطول من ستة أشهر، إذا لزم الأمر.

كما أوضحت "الإندبندنت" أن نتائج استطلاع الرأى تأتى مغايرة لما اقترحه مؤيدو البقاء فى الاتحاد الأوروبى وبعض مؤيدى الخروج بإرجاء موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لعام أو أكثر.

كما أظهر استطلاع الرأى أن 17% فقط يؤيدون فكرة الإرجاء الطويل لـ"بريكست"، وذلك فى حال رفض مجلس العموم البريطانى مجددا خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للخروج التى توصلت إليها مع بروكسل، كما هو متوقع الأسبوع الجاري، الأمر الذى حدث لا يترك سوى بديلين: إما الانسحاب دون اتفاق أو إجراء استفتاء ثان يقرر الخروج من عدمه.