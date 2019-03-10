video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: غالبية البريطانيين لا يرغبون فى إرجاء "بريكست" طويلا

الأحد، 10 مارس 2019 10:26 ص
استطلاع: غالبية البريطانيين لا يرغبون فى إرجاء "بريكست" طويلا تيريزا ماى
لندن(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف استطلاع للرأى أجراه مركز "بى إم جى" للأبحاث لصالح صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، النقاب عن أن غالبية الشعب البريطانى لا يريدون إرجاء طويلا لعملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التى تُعرف باسم "بريكست".

وأشارت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن الاستطلاع، الذى أُجرى عشية تصويت مجلس العموم البريطانى على اتفاق "بريكست"، كشف أن واحدا من أصل خمسة أشخاص يريدون إرجاء "بريكست"، فيما رأى 52% من المشاركين فى الاستطلاع أن إرجاء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لا ينبغى أن تستمر لفترة أطول من ستة أشهر، إذا لزم الأمر.

كما أوضحت "الإندبندنت" أن نتائج استطلاع الرأى تأتى مغايرة لما اقترحه مؤيدو البقاء فى الاتحاد الأوروبى وبعض مؤيدى الخروج بإرجاء موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لعام أو أكثر.

كما أظهر استطلاع الرأى أن 17% فقط يؤيدون فكرة الإرجاء الطويل لـ"بريكست"، وذلك فى حال رفض مجلس العموم البريطانى مجددا خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للخروج التى توصلت إليها مع بروكسل، كما هو متوقع الأسبوع الجاري، الأمر الذى حدث لا يترك سوى بديلين: إما الانسحاب دون اتفاق أو إجراء استفتاء ثان يقرر الخروج من عدمه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمير ويليام يحث البريطانيين على التماسك وقت الشدة قبل شهر من البريكست

اتحاد الصناعة البريطانى: الشركات تشهد أبطأ نمو منذ أبريل 2013 بسبب البريكست

تزايد آمال ماى بتمرير اتفاقها حول البريكست بعد حصولها على دعم نائب محافظ بارز

تيريزا ماى

بريطانيا

البريكست

الاتحاد الاوروبى

الشعب البريطانى




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة