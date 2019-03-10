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استبعاد موظفة فيديو "مركز الكبد" بالزقازيق لاساءتها معاملة المواطنين

الأحد، 10 مارس 2019 04:13 م
استبعاد موظفة فيديو "مركز الكبد" بالزقازيق لاساءتها معاملة المواطنين محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي، أنه تم استبعاد إخصائية خدمة المواطنين لمركز الكبد بالزقازيق من أعمال التسجيل بالمركز، والتنبيه على العاملين بالمركز بحسن استقبال المواطنين، ذلك بعد انتشار فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لها وهي تتعتمد إساءة معاملة المواطنين .

وحول ملابسات الواقعة التي سجلها مقطع الفيديو، أفاد مدير التأمين الصحي بالشرقية أنه بالمرور على مركز الكبد تبين أن الزحام نتيجة لتحويل المرضى المصابين بالفيروس من نقاط المسح المنتشرة على مستوى المحافظة للعرض على لجنة الكبد لاستكمال الأبحاث والإشعات اللازمة لحين أخذ القرار بصرف العلاج اللازم.

ونتيجة لذلك حدث صدام بين أحد المواطنين وإخصائية خدمة المواطنين بالمركز، مما اضطر إدارة المركز إلى الاستعانة بشرطة قسم ثان الزقازيق وعليه تم غلق باب المركز لحين إنهاء إجراءات الأبحاث والأشعات للمرضى المتواجدين داخل المركز، وظنت المواطنة بأن المسئولين بمركز الكبد أغلقوا الباب لانتهاء تقديم الخدمة وهذا مخالف للحقيقة، حيث إن مواعيد العمل بالمركز وجميع نقاط المسح تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد قام صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمركز علاج الفيروسات الكبدية بمدينة الزقازيق للإطمئنان على سير العمل بالمركز والتأكد من حسن استقبال المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان للقضاء على فيروس سي، موجهاً مدير هيئة التأمين الصحي بالشرقية بتوفير مكان بجوار المركز مجهز ومزود بكراسي انتظار يليق لاستقبال المواطنين من كبار السن للحصول على الخدمة الطبية بالمجان والعمل على راحتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية .

 

 


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