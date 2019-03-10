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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 10 مارس 2019 02:55 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.522 مليار جنيه.
   
وبلغ حجم التداول على الأسهم 151 مليون ورقة مالية بقيمة 608 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.2 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 49.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.12%، والعرب على 47.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.54%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 508 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 10.3 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 19065 نقطة.
  
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 483 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.
 

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