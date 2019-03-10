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إعادة فتح مطار معيتيقة فى طرابلس بعد إغلاقه بسبب طائرة مجهولة

الأحد، 10 مارس 2019 12:07 ص
إعادة فتح مطار معيتيقة فى طرابلس بعد إغلاقه بسبب طائرة مجهولة مطار معيتيقة في طرابلس
رويترز
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قال مسؤولون إن مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا أُعيد فتحه مساء أمس السبت بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة.

ورصد سكان منذ بضعة أيام تحليق طائرات مسيرة بشكل متكرر فوق طرابلس لكن السبب ما زال مجهولا.

ويعيش سكان طرابلس في حالة من القلق وسط شائعات عن اعتزام قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر السيطرة على العاصمة بعد سيطرتها على معظم الجنوب.

ولم يقل حفتر ما إذا كان يريد الزحف نحو طرابلس لكن موقعا إلكترونيا تابعا للجيش الوطني الليبي الذي يقوده نشر تقريرا لم ينسبه إلى مصدر محدد خلال الأيام القليلة الماضية قال إن ذلك قد يحدث مضيفا أن الجيش يعمل مع أناس داخل المدينة.

وتحاول الأمم المتحدة على مدى سنوات إخراج البلد المنتج للنفط من أتون الصراع إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.

 


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