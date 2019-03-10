إصابة 29 راكبا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار نيويورك

رويترز

نشرت وكالة رويترز تصريحا من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا فيه إن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كنيدي الدولي يوم السبت.

وكانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد قالت في بادئ الأمر على تويتر إنها عالجت 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" في المطار ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29 .

وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة كانت قادمة من اسطنبول وأن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.