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إصابة 28 شخصا فى حريق بمصنع "زبادى" غرب الإسكندرية

الأحد، 10 مارس 2019 11:26 ص
إصابة 28 شخصا فى حريق بمصنع "زبادى" غرب الإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر
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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب فى مصنع لإنتاج الزبادى، غرب الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 28 شخصا فى الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بنشوب الحريق، وانتقل قيادات الأمن إلى موقع الحادث.

 

كما تبين بالفحص، أن المصنع غير مرخص، مكون من طابق أرضى "مبان" وطابقين علويين "حديد وأسقف صاج"، غير مستوفى الإشترطات الأمنية، وتبلغ مساحته 300 متر تقريبًا، وجرى الدفع بـ 12 سيارات إطفاء لمحاولة للسيطرة على الحريق، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وإخلاء السكان المحتجزة بالعقارات باستخدام السلم الهيدروليك.

 

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى فحص سبب نشوب الحريق من فريق البحث الجنانى والحماية المدنية ونيابة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كما تم إسعاف، 22 حالة بجلسات للأكسجين بموقع الحادث، دون التحويل إلى المستشفيات، بالإضافة إلى نقل 5 حالات إلى مستشفى الجمهورية، وحالة لمستشفى جمال حمادة، لتلقى العلاج اللازم، مؤكداً بأن جميع الحالات اختنقات بسبب أصعده الدخان.

 


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