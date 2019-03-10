إحالة عامل بمدرسة بالغردقة للمحاكمة العاجلة لشربه كحوليات وسب الدين لمعلم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت النيابة الإدارية بالغردقة، أحالة المدعو "ب. ش. م" عامل بإحدى المدارس الفنية بالغردقة، لقيامه بتناول المشروبات الكحولية داخل الغرفة المخصصة له بالمدرسة، والتعدى بالألفاظ "سب الدين" لأحد المدرسين.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها مجدى هاشم، وكيل أول النيابة الإدارية بالغردقة، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة الإدارية بالغردقة، كشفت قيام المدعو سالف الذكر بشرب الكحوليات داخل الغرفة المخصصة له بالمدرسة، وقيامة بالتعدى على إحدى المدرسين بالألفاظ وسب الدين له.

كما تبين أن المتهم عاود التعدى على المدرس المذكور داخل غرفة مدير المدرسة محاولا التعدى عليه بالضرب.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة تلقت بلاغا من ديوان عام المحافظة، مرفق بمذكرة موجهة من المدرسة لمديرية التربية والتعليم بما قام به العامل داخل المدرسة وتعدية على المدرس.

كما أمرت النيابة الإدارية بعدم قبول استقالة المتهم أو إحالته للمعاش المبكر قبل صدور حكم فى الدعوى.