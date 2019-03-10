video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عامل بمدرسة بالغردقة للمحاكمة العاجلة لشربه كحوليات وسب الدين لمعلم

الأحد، 10 مارس 2019 03:38 م
إحالة عامل بمدرسة بالغردقة للمحاكمة العاجلة لشربه كحوليات وسب الدين لمعلم خمور - أرشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

قررت النيابة الإدارية بالغردقة، أحالة المدعو "ب. ش. م" عامل بإحدى المدارس الفنية بالغردقة، لقيامه بتناول المشروبات الكحولية داخل الغرفة المخصصة له بالمدرسة، والتعدى بالألفاظ "سب الدين" لأحد المدرسين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها مجدى هاشم، وكيل أول النيابة الإدارية بالغردقة، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة الإدارية بالغردقة، كشفت قيام المدعو سالف الذكر بشرب الكحوليات داخل الغرفة المخصصة له بالمدرسة، وقيامة بالتعدى على إحدى المدرسين بالألفاظ وسب الدين له.

 

كما تبين أن المتهم عاود التعدى على المدرس المذكور داخل غرفة مدير المدرسة محاولا التعدى عليه بالضرب.

 

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة تلقت بلاغا من ديوان عام المحافظة، مرفق بمذكرة موجهة من المدرسة لمديرية التربية والتعليم بما قام به العامل داخل المدرسة وتعدية على المدرس.

 

كما أمرت النيابة الإدارية بعدم قبول استقالة المتهم أو إحالته للمعاش المبكر قبل صدور حكم فى الدعوى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرسة مرسى علم الثانوية تحتفل بقيادة مصر للاتحاد الأفريقى بمجسمات "صور"

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

النيابة الادارية

مدارس البحر الاحمر

سب الدين

احالة عامل مدرسة للتحقيق




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة