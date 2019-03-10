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أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل صاحب مزرعة بالسنبلاوين

الأحد، 10 مارس 2019 12:31 م
أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل صاحب مزرعة بالسنبلاوين جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة صاحب مزرعة دواجن أمام مزرعته بمدينة السنبلاوين.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بالعثور على جثة "أ م ال" 28 سنة، مقتولا أمام مزرعة دواجن يمتلكها على أطراف مدينة السنبلاوين.
 
على الفور، انتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث السنبلاوين، الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إن المجنى عليه به أثار ضرب على الرأس من جسم صلب وغارق فى الدماء، وكشفت التحريات المبدئية، إلى أن المجنى عليه كان بحوزته أموال حصيلة بيع الدواجن، وأن هناك شبهة جنائية بغرض السرقة.
 
وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، وجاري فحص كل المشتبه فيهم، و جميع المتعاملين مع صاحب المزرعة، للتوصل إلى مرتكبى الجريمة.
 
 

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